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اعتقال شخص ينتمى إلى تنظيم إرهابى بولاية صفاقس التونسية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:09 م
اعتقال شخص ينتمى إلى تنظيم إرهابى بولاية صفاقس التونسية الامن التونسى -أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن المتحدث الرسمى باسم الحرس الوطنى التونسى، حسام الدين الجبابلى، أن هيئة مكافحة الإرهاب بولاية صفاقس تمكنت من اعتقال شخص ينتمي إلى تنظيم إرهابي.

وأوضح الجبالي - في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة - أن الشخص المعتقل شارك في مواجهة مسلحة بين ارهابيين ووحدات أمنية في أواخر عام 2006 ، كما تورط في أعمال شغب عام 2012 بمدينة سوسة على خلفية الاحتجاجات التي عرفت بقضية معرض العبدلية.

وقد تم احالته إلى فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس لاتمام الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه .


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اخبار تونس

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