اعترافات لصين سرقا 73 ألف جنيه من شقة سكنية بالتجمع الخامس

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهمين بارتكاب جريمة سرقة بالإكراه لمبلغ 73 ألف جنيه من شقة سكنية بالتجمع الخامس والشروع في قتل صاحبها للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2031 لسنة 2019 عن أن المتهمين هما "محمدي.م "، "سامح.ع ،"سائقين، واعترف المتهمان بارتكابهما واقعة سرقة مبلغ 73 ألف جنيه من داخل شقة سكنية، والشروع في قتل صاحبها مستخدمين آلة حادة.

كما أقرا بأنهما قاما بإخفاء المبلغ المسروق لدى شقيقة المتهم الأول، وأوهمها بأنها أموال قاما باقتراضها من البنك.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بوصول "م.ح" لأحد المستشفيات بدائرة القسم، مصابًا بعدة إصابات متفرقة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتبين قيام متهمين بسرقته، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.