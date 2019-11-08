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ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة المصرية لـ 9.7 مليار جنيه خلال أسبوع

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:19 م
ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة المصرية لـ 9.7 مليار جنيه خلال أسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 9.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 737.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.33% عن الأسبوع الماضى.
 
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 422.5 مليار جنيه إلى 427.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 1.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 206.1 مليار جنيه إلى 211 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 628.6 مليار جنيه إلى 638.2 مليار جنيه بنسبة نمو 1.5%.

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