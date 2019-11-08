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إنشاء نافورة فى شارع محمد فريد بحى عابدين

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:59 م
إنشاء نافورة فى شارع محمد فريد بحى عابدين نافورة حى عابدين
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت أجهزة حى عابدين، بمحافظة القاهرة، برئاسة العميد أحمد أنور، بإنشاء نافورة بشكل حضارى بتقاطع شارعى محمد فريد ومشتهر لاقت استحسان المواطنين وتليق مع الطابع المعمارى لمنطقة وسط المدينة والقاهرة الخديوية بالتعاون مع المجتمع المدنى بدون تكلفة أو أعباء على ميزانية الحى، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الأرصفة والانارة بشارع محمد فريد وميدان مصطفى كامل .

وأشار العميد أحمد أنور بأنه على ضوء نجاح التجربة جارى دراسة عدد أماكن بالحى تتناسب مع إقامة نافورات بها بحيث لا تعيق حركة المرور أو المشاه. 

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بتطوير الأحياء ورفع كفاءتها بتحسين وتجميل الشوارع والميادين مع التفاعل مع المجتمع المدنى بكل حى للارتقاء به وبالخدمات المقدمة للمواطنين بكل حى فى نطاقه.


عابدين

ميدان عابدين

محافظة القاهرة

نافورة حى عابدين

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