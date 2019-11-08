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الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:54 م
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إلغاء 600 رحلة جوية بألمانيا مع دخول إضراب طاقم ضيافة "لوفتهانزا" يومه الثانى

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:36 ص
إلغاء 600 رحلة جوية بألمانيا مع دخول إضراب طاقم ضيافة "لوفتهانزا" يومه الثانى أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" إلغاء 600 رحلة جوية اليوم الجمعة، مع دخول الإضراب، الذي نظمه أفراد طاقم الضيافة بالشركة، يومه الثاني.

وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية أن الرحلات الجوية التي تم إلغاؤها تنطلق في الأساس من مطاري فرانكفورت وميونخ، مشيرة إلى أنه تم إلغاء 700 رحلة جوية في اليوم الأول من الإضراب.

وأشارت (لوفتهانزا) إلى أن نحو 180 ألف راكب تأثروا جراء الإضراب الذي دعت إليه نقابة المضيفين الجويين في ألمانيا (يو إف أو) في إطار النزاع مع لوفتهانزا بشأن الرواتب والوضع القانوني للنقابة.. متوقعة أن تتأثر بعض الرحلات الجوية غدا السبت على الرغم من أن الإضراب من المقرر أن ينتهي في وقت لاحق اليوم.


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