إزالة 21 حالة تعدى وتوزيع 39 ألف و77 طن أسمدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملات مديرية الزراعة بكفر الشيخ من إزالة 21 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة فدان، ووزعت الجمعيات الزراعية 39 ألف و77 طن أسمدة على المزارعين منهم 1733 طن يوريا، و2244 طن نترات.

وأكد المهندس حمدى جامع، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، تم عقد ندوة للرابطة النسائية بمركز قلين ،لتشكيل وتنشيط مجموعات تسويقيه نسائيه،لتسويق المنتجات أو إدخال قيمه مضافه عليها ألقاها الدكتور علام طنطاوي، أستاذ المجتمع الريفى بمعهد بحوث الإرشاد بالقاهرة وذلك فى إطار تنفيذ خطه الموسم الحالى لتسويق المنتجات الزراعية .

وأضاف جامع، كما تم تنظيم يوم حقلى لمحصول البنجر بمراكز الرياض وقلين ،وتدريب عن محصول القمح بقاعة المديرية ،وتدريب عن محصول البنجر بمركز الحامول،و تم زراعة بنجر على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة 106500 فدان،وزراعة 3133 فدان قمح ،و 65579 فدان برسيم،و 739 فدان فول،و 373 فدان كتان،و60 فدان بصل، كما تم توزيع 555.000 طن تقاوى قمح،و88.975 طن فول على المزارعين .

وقال جامع، تم كبس 210136 طن قش أرز،وفرم 94977 طن،وتشوين 185978 طن ،وعمل أعلاف تقليدية 87 بـ 87 طن ،وتجميع بـ 39952 طن قش أرز ب 54 موقع ،وعمل كومات سماد عضوى لـ 226 كومة بـ 642 طن ،وتحرير 47 محضر حرق لمساحة 18.18 فدان،وتم جنى 65911 فدان على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة وكانت نسبة التفتيح 95 :% ، كما تم مكافحة 13764فدان بنجر من دودة ورقة قطن ، ذبابة البنجر.