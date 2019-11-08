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أوقاف الشرقية: 3 قوافل دعوية جابت المحافظة للتوعية بصحيح الإسلام

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:56 م
أوقاف الشرقية: 3 قوافل دعوية جابت المحافظة للتوعية بصحيح الإسلام اجتماع لقافلة دعوية - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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واصلت مديرية أوقاف الشرقية اليوم نشاطها الدعوى المكثف بتنظيمها ثلاث قوافل دعوية جابت مساجد مراكز الزقازيق وأبو حماد والقرين والصالحية الجديدة، ترأس قافلة الزقازيق وبردين الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، وترأس قافلة القرين والصالحية الجديدة الشيخ محمد محمود خاطر مدير الدعوة بالمديرية،  وترأس قافلة أبو حماد الشيخ أحمد السيد علي كبير مفتشي المتابعة.
 
وتأتى سلسلة القوافل الدعوية ضمن برنامج دعوى مكثف أعدته مديرية أوقاف الشرقية خلال شهر ربيع شهر ميلاد الرسول الأكرم والنبي الأعظم - صلى الله عليه وسلم - بالتنسيق الكامل مع منطقة وعظ الشرقية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتوجيهات فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية بتنشيط العمل الدعوي في إطار حملة (هذا هو الإسلام).
 
وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة عن "الإسلام عمل وسلوك.. نماذج من حياة التابعين". 
 
وأكدت وزارة الأوقاف أنه على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وزارة الأوقاف

قافلة دعوية

أوقاف الشرقية

حملة هذا هو الإسلام

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