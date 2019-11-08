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أمين المستشفيات الجامعية:مصر بالمنطقة الآمنة فيما يتعلق بأعداد أطباء الأسنان

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 03:33 م
أمين المستشفيات الجامعية:مصر بالمنطقة الآمنة فيما يتعلق بأعداد أطباء الأسنان الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن الدولة ليس هدفها أن يكون هناك تخمة فى عدد أطباء الأسنان أو أى تخصص طبى، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى أجرت دراسة انتهت منها فى شهر مايو 2019، حول مدى احتياجات سوق العمل فى مصر لخريجى كليات القطاع الصحي بأكملها.
 
وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته بـ الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان،: أن مصر مازالت فى المنطقة الآمنة، وليس لدينا زيادة فى أعداد أطباء الأسنان، لكن حال استمرار أعداد القبول بهذا الشكل سيكون هناك مشكلة.
 
وذكر أن مسألة تقليل الأعداد ليست مرتبطة بزيادة عدد الكليات لأن هناك محافظات يزيد عدد سكانها عن 6 مليون نسمة، ليس بها كليات طب أسنان، مشيرا إلى أننا ف حاجة لفتح كليات فى بعض المحافظات التى ليس بها كليات، مع المحافظة على سقف القبول فى عدد الطلاب، ومراعاة أن يكون هناك الحد المقبول من أعضاء هيئة التدريس.
 
 
 

 


نقابة الاسنان

نقابة اطباء الاسنان

المجلس الاعلى للجامعات

كليات طب الاسنان

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