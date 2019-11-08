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أمن الإسكندرية يضبط 3 عاطلين بحوزتهم 17 طربة حشيش

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:15 م
أمن الإسكندرية يضبط 3 عاطلين بحوزتهم 17 طربة حشيش حشيش - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة على البؤر الإجرامية والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 3 عاطلين بمنطقة المنتزه، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم 17 طربة لمخدر الحشيش.
 
تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد ضبط ثلاثة عاطلين، مقيمين بمحافظة البحيرة، حال تواجدهم بالطريق الدولى بدائرة القسم.
 
وعثر بحوزة المتهمين على 17 طربة لمخدر الحشيش تزن 2 كيلو و125 جراما، و22 ألف جنيه، قبل ترويجها على عملائهم بالبحيرة.
 
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة ثالث المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

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