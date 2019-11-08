سوبر كورة
Ads
الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أردوغان الطاغية: لن ننسحب من سوريا إلا بعد خروج الدول الأخرى

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:11 م
أردوغان الطاغية: لن ننسحب من سوريا إلا بعد خروج الدول الأخرى الرئيس التركى أردوغان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى تصريحات نشرت اليوم الجمعة عن نيته الاستعمارية فى الأراضى السورية، قائلا إن بلاده لن تخرج من سوريا قبل انسحاب الدول الأخرى منها مضيفا أنها ستواصل هجومها عبر الحدود ضد المقاتلين الأكراد إلى أن يرحلوا جميعا من تلك المنطقة.

وشنت تركيا هجومها الثالث على شمال شرق سوريا الشهر الماضى لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها وإقامة منطقة آمنة تأمل أن تعيد توطين مليونى لاجئ سورى فيها.

وقال أردوغان للصحفيين على الطائرة فى رحلة العودة من زيارة للمجر إن تركيا سترحل عن سوريا عندما تغادرها الدول الأخرى كذلك، مضيفا أن الهجوم التركى مستمر إلى أن يغادر جميع المقاتلين الأكراد منطقة الحدود.

وتابع "لن نتوقف (عن هجومنا) إلى أن يغادر آخر إرهابى المنطقة" فى إشارة إلى وحدات حماية الشعب المكون الرئيسى فى قوات سوريا الديمقراطية التى تدعمها الولايات المتحدة والتى تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.

وأضاف فى تصريحاته بحسب محطة إن.تي.فى التلفزيونية "لن نرحل من هنا إلى أن تخرج الدول الأخرى".

وبحسب اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا تقوم القوات الروسية والتركية بدوريات مشتركة على الحدود التركية السورية. وقامت القوات بثالث دورية اليوم الجمعة لكن متحدثا باسم قوات سوريا الديمقراطية قال إن القوات التركية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على بعض المدنيين الذين كانوا يحتجون على الدوريات.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالى على تويتر إن القوات التركية استهدفت المدنيين بالغاز المسيل للدموع رغم أن احتجاجهم كان سلميا وإنها أصابت عشرة منهم.

وقالت وزارة الدفاع التركية فى بيان إن الدورية الثالثة استكملت بمحاذاة طريق طوله 88 كيلومترا بعمق عشرة كيلومترات فى الجزء الأبعد من الحدود ناحية الشرق.


أردوغان

تركيا

سوريا

الاستعمار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب تركي معارض: الاختفاء القسري في تركيا روتين لدى نظام أردوغان

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:00 م

إكسترا نيوز تستعرض التصدع داخل حلف الناتو بسبب سياسات أردوغان العدوانية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:55 م

أردوغان يواصل نقض اتفاقاته مع واشنطن وعدوانه على سوريا.. إكسترا نيوز تستعرض الاتهامات الأمريكية لـ"أنقرة" بارتكاب جريمة التطهير العرقى ضد الأكراد.. وقوات سوريا الديمقراطية تكبد القوات التركية خسائر ضخمة.. فيديو

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:30 م

كاتب سعودى مهاجما أردوغان: متسول من نوع جديد

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يهزم مالى بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. صور

منتخب مصر يهزم مالى بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. صور

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

عمالقة الـ"كاش" .. تعرف على أكبر 10 شركات تمتلك سيولة نقدية فى العالم

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

فيديو.. جمهور الاهلى والزمالك " إيد وحدة" فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

العناية الإلهية تنقذ هالة صدقى من حادث بسيارتها .. فيديو

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

فاردى نجم ليستر سيتي يحصد جائزة "لاعب الشهر" فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

محمد صلاح: فوز ليفربول على مانشستر سيتي لا يعنى التتويج بالدوري

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

رودريجو نجم ريال مدريد "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

محمد رمضان بصحبة الملاكم المغربى أبو زعيتر: الصداقة بصدق المواقف

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

تأكيداً لليوم السابع.. الكاف يكشف أسباب فسخ التعاقد مع لاجاردير

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

فيديو معلوماتى.. هذا ما يحدث بجسمك عند الإفراط فى تناول حلوى المولد

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

التعليم: طرق علاجية على الطلبة ضعاف القراءة من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة