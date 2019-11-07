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7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:00 ص
7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها طلاب الثانوى العام
كتب محمود طه حسين

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تدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بشكل كبير، حيث وضعت الوزارة رؤية مستقبلية وبرنامجًا لتطوير المدارس يجرى تطبيقها خلال العام الدراسى الجارى، تستهدف التوسع فى المدارس وتوفير الأدوات اللازمة للطلاب لمارسة الأنشطة، نسردها فى النقاط التالية:

1ـ يوجد 14 مدرسة فى العلوم والتكنولوجيا موزعة فى عدد من المحافظات على رأسها القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط وبنى سويف والأقصر.

2ـ تجديد وإحلال الفصول والمعامل المتهالكة فى المدارس.

3ـ تعمل الوزارة على توفير وتوريد المراجع العلمية للطلاب.

4ـ تقوم الدراسة على البحث وتقديم مشاريع أبحاث علمية ويحصل الطالب على معلوماته من خلال مصادر تعلم متعددة.

5ـ عملت الوزارة على توفير الأدوات والأجهزة اللازمة لهذه المدارس لممارسة الأنشطة بنسبة 80% من احتياجاتها.

6ـ توفير الصيانة الشاملة لكافة الملاعب والحجرات بنسبة 100%.

7ـ توفير 550 معلمًا فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا خلال العام الدراسى الجارى.


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