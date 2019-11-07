5 معلومات عن معدلات استهلاك الغاز الطبيعى لخمسة قطاعات

بلغ حجم الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي خلال العام المالي 2018 / 2019 حوالي 2181.7 مليار قدم 3 بمتوسط يومي 5977.4 مليون قدم مكعب وفيما يلى حجم الاستهلاك للقطاعات المختلفة التي تتضمن قطاعات "الكهرباء، الصناعة، البترول ومشتقات الغاز، تموين السيارات" والتى كانت كالتالي:
1-قطاع الكهرباء نحو 1359 بليون قدم مكعب.
2-قطاع الصناعة نحو 490 بليون قدم مكعب.
3-قطاع البترول ومشتقات الغاز نحو 221 بليون قدم مكعب
4- قطاع المنازل من الغاز الطبيعي حوالي 95 بليون قدم مكعب
5- قطاع تموين السيارات بلغ حوالي 16.5 بليون قدم مكعب
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