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3 طرق للتواصل مع إدارة تصاريح العمل من منزلك.. تعرف عليها

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:15 ص
3 طرق للتواصل مع إدارة تصاريح العمل من منزلك.. تعرف عليها وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية هى إحدى الإدارات التابعة لقطاع الوثائق، وتطورت اعتباراً من عام 1956، حيث ظهرت فكرة إنشاء الإدارة مع صدور القانون رقم 32 لسنة 1956 المعدل بالقوانين أرقام 173 لسنة 1958 و231 لسنة 1996 و76 لسنة 2016، الذى تضمن إلزام كافة المصريين العاملين أو الراغبين فى العمل لدى جهات أجنبية الحصول على إذن من وزير الداخلية.

ويتعامل عدد كبير من المواطنين مع إدارة تصاريح العمل للحصول على الأوراق والمستندات اللازمة.

ويقدم "اليوم السابع" للقراء، آليات للتواصل مع إدارة تصاريح العمل عبر الهاتف المحمول والفاكس والإيميل، من خلال:


تليفونياً:

0258 93 792

02258 92 970

الفاكس:

02/25893184

عبر الإيميل:

W.PERMITS@MOI.GOV.EG


تصاريح العمل

كيفية التواصل مع تصاريح العمل

التواصل مع تصاريح العمل

اخبار

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