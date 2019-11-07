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فى ذكرى ميلادها..

10 معلومات عن مارى كورى أول امرأة تحصل على جائزة نوبل مرتين

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:07 م
10 معلومات عن مارى كورى أول امرأة تحصل على جائزة نوبل مرتين عالمة الفيزياء والكيمياء البولندية المولد والفرنسية الجنسية ماري سكوودوفسكا كوري
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم ذكرى ميلاد عالمة الفيزياء والكيمياء البولندية المولد والفرنسية الجنسية، ماري سكوودوفسكا كورى، أول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحيدة التى حصلت عليها مرتين وفى مجالين مختلفين.

"اليوم السابع" يقدم فى النقاط التالية 10 معلومات عن مارى سكوودوفسكا كورى، كما يلى:

1- ولدت مارى سكوودوفسكا كوري، فى 7 نوفمبر 1867 فى وارسو ببولندا.

2- التحقت ماري وهى فى العاشرة من عمرها بالمدرسة الداخلية التي كانت تديرها والدتها.

3- كما التحقت بمدرسة أخرى للبنات تخرجت فيها في 12 يونيو 1883.

4- انتقلت ماري سكوودوفسكا كوري إلى وارسو لتعمل بالتدريس الخاص.

5- اكتشفت مع زوجها بيار كوري عنصري البولونيوم والراديوم ليحصلا مشاركةً على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1903

6- حصلت مارى بمفردها على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1911

7- تعتبر مارى أول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحيدة التي حصلت عليها مرتين وفي مجالين مختلفين " الفيزياء و الكيمياء"

8- كما تعتبر ماري سكوودوفسكا كوري أول امرأة تتبوأ رتبة الأستاذية في جامعة باريس

9- اقتسمت ابنتها إيرين جوليو-كوري وزوج ابنتها فردريك جوليو-كوري أيضًا جائزة نوبل لعام 1935.

10- توفيت ماري سكوودوفسكا كوري فى 4 يوليو 1934 عن عمر يناهز 67 عاما.

 

 

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