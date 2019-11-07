10 معلومات عن عالم الأعصاب إريك كاندل الحاصل على نوبل فى الطب

تمر اليوم ذكرى ميلاد عالم الأعصاب الأمريكى إريك ريتشارد كاندل، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب.

"اليوم السابع" يقدم 10 معلومات عن إريك ريتشارد كاندل فى ذكرى ميلاده كما يلى:

1- ولد إريك ريتشارد كاندل في 7 نوفمبر 1929 هو أمريكي من أصل نمساوي.

2- عمل كاندل أستاذاً للكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية بكلية الأطباء والجراحين التابعة لجامعة كولومبيا.

3- كما عمل باحثاً رئيسياً بمعهد هوارد هيوز الطبي.

4- يعتبر كاندل مؤسس ومدير مركز البيولوجيا العصبية وعلم السلوك "قسم العلوم العصبية بجامعة كولومبيا الآن".

5- حصل كاندل على العديد من الجوائز منها: جائزة مؤسسة جيردنر الدولية عام 1983 والميدالية الوطنية للعلوم عام 1988، وجائزة تشارلز دانا لأنجازاته الرائدة فى مجال الصحة عام 1997،وجائزة وولف فى الطب عام 1999.

6- فى عام 2000 حصل كاندل على جائزة نوبل في الطب بالاشتراك مع الأمريكي بول غرينغارد والسويدي أرفيد كارلسون، لأبحاثه عن الأسس الفسيولوجية لاختزان المعلومات في الخلايا العصبية.

7- حصل كاندل على ميدالية بنجامين فرانكلين لأنجازاته الحالية فى العلوم عام 2006.

8- من مؤلفاته "بحثاً عن الذاكرة: بزوغ علم جديد للعقل" والذي دون فيه سيرته الذاتية والعلمية، وهو الكتاب الذي حصل على جائزة لوس أجلوس تايمز للكتاب فى مجال العلوم والتكنولوجيا سنة 2006.