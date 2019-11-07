وضع بئر جديدة للغاز بالمرحلة "9ب" بالبحر المتوسط على الإنتاج

كتبت - مروة الغول

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنه في إطار برنامج العمل للاسراع بوضع الآبار الجديدة علي الإنتاج بدأت البئر سيلفا بالمرحلة "٩ب" بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط إنتاج الغاز الطبيعى بمعدل إنتاج يتراوح بين 60-80 مليون قدم مكعب غاز يومياً في أوائل شهر نوفمبر الجارى بعد تقييم البئر التي تعد الثالثة التي يتم وضعها على الإنتاج في غضون شهر بعد البئرين صفاير شرق، وشرق سوان اللتين تم وضعهما على الإنتاج في شهر أكتوبر الماضى بمعدل انتاج يصل الى 170 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وأوضح تقرير تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة الموقف التنفيذي لتنمية الآبار الجديدة للغاز الطبيعى بمشروع المرحلة 9ب أن شركة البرلس للغاز القائمة بالعمليات في المشروع نيابة عن هيئة البترول وشركة شل العالمية انتهت من أعمال ربط البئر الجديدة على الإنتاج ليصل إجمالى إنتاج الآبار الثلاثة إلى نحو 240 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى.

وأضاف التقرير أنه من المخطط أن يشهد شهر مارس القادم وضع الآبار الثلاث الأخيرة بمشروع المرحلة 9ب على الإنتاج بمعدل 170 مليون قدم مكعب يومياً طبقا والجدول الزمنى للأعمال بما يسهم في رفع معدلات إنتاج مشروع المرحلة 9ب من الغاز الطبيعى والذى تبلغ استثماراته الكلية اكثر من 600 ملايين دولار.

ويعد مشروع المرحلة ٩ب بمنطقة امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط أهم المشروعات الجارى تنفيذها حاليا في المياه العميقة بالبحر المتوسط من المشروعات المهمة لدعم معدلات الإنتاج الحالية من الغاز الطبيعى .