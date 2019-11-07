سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير سورى: مأساة حقيقية فى المياه نتيجة الاحتلال التركى لرأس العين

الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:43 م
وزير سورى: مأساة حقيقية فى المياه نتيجة الاحتلال التركى لرأس العين تدهور الأوضاع بسبب الاحتلال التركى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الموارد المائية السورى، حسين عرنوس، أن هناك مأساة حقيقية في الحسكة، في المياه، نتيجة الاحتلال التركى، لمدينة رأس العين.

 
وأكد عرنوس خلال مناقشة موازنة وزارته، في لجنة الموازنة والحسابات، أن هناك مأساة حقيقية في الحسكة في المياه نتيجة الاحتلال التركي لمدينة رأس العين التي يوجد فيها الآبار التي تغذي المحافظة، مؤكدا أنه يتم تغذيتها من الآبار الثلاثة المحيطة فيها، كما نقلت صحيفة "الوطن" السورية.
وقال عرنوس خلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة والحسابات أنه يتم بذل الجهود مع المنظمات والأصدقاء الروس لتتم إعادة تغذية المدينة من آبار علوك رأس العين لأنه لا مصدر للحسكة إلا من هذه المنطقة.
 
وأشار أنه تم تشغيل سد الحسكة الشرقي لإمداد المدينة بالمياه إضافة إلى وجود بعض الآبار التي تغذي المدينة، مؤكدا أن آبار علوك سوف تعود.
 
وأكد عرنوس أنه يوجد 19 مليار م3 منها 16 مليارا في سدود البعث وتشرين والفرات ومليار في الرقة بينما هناك مليارا م3 موزعة في سوريا، مؤكدا أن هناك استنزافا في منسوب المياه الجوفية وأنه يجب إعادة النظر في الموازنة المائية في شكل جيد وأن ينابيع المزاريب ورأس العين جفت وحاليا هي صحراء نتيجة الاستخدام الجائر للآبار، مضيفا "لكن الوضع ليس مقلقاً لكن هي بحاجة إلى عناية وحزم وترشيد".
 
ونوه عرنوس إلى أن السدود مازالت ضمن الخدمة وهي 167 سدا غير سد الفرات ضاربا مثلا في السويداء كان من الممكن أن تكون هناك مشكلة كبيرة لولا السدود الموجودة فيها وإلا لم يكن هناك استطاعة لإخراج المياه الجوفية".
 
وصرح عرنوس أنه يتم العمل على نظام استثمار جديد وهو أن الوزارة تأخذ 50% من التسعيرة التجارية لمن يحفر البئر بذاته وإذا لم يرغب أن يحفره بنفسه فإن الوزارة تحفره وتحسبه له بالسعر التجاري، معتبرا أن الفائدة من ذلك بأن يكون هناك إيرادات إضافة إلى ضبط الإنفاق.
 

 


وزير الموارد المائية السورى

حسين عرنوس

سوريا

الاحتلال التركى

راس العين

المياه

الحسكة

العدوان التركى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منتدى صناع السلام والتنمية يعلن عن تشكيل بعثة دولية لشمال سوريا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:58 م

الدفاع الروسية: رصد 52 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:57 م

روسيا ودمشق يصدران بيانا مشتركا يدعو القوات الأمريكية الانسحاب من سوريا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:44 م

مقالات الصحف.. رأى الأهرام: تنمية سيناء أمن قومى.. مكرم محمد: بترول سوريا يثير لعاب الأمريكيين.. مرسى عطا الله يتحدث عن أزمة لبنان.. وجويدة عن "مهاتير والمعركة الأخيرة".. وأديب يكتب: الاستعباد من أجل الفساد

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:06 ص

قوات سوريا الديمقراطية تعلن استئناف العمل مع التحالف الدولى لمكافحة داعش

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:00 م

شقيق البغدادى يزور تركيا عدة مرات عبر سوريا والمخابرات الأمريكية تحقق

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:19 م

اعتقال زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى فى شمال سوريا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:45 م

برلمانى روسى: نشر القوات الأمريكية بشمال سوريا يخلق مخاطر بوقوع هجمات

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة