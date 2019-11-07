سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف: نحتاج ثورة على المتاجرة بالدين لجماعات التطرف والإرهاب

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:25 ص
وزير الأوقاف: نحتاج ثورة على المتاجرة بالدين لجماعات التطرف والإرهاب الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أننا بحاجة ملحة إلى ثورة حقيقة فى الفكر الدينى، ليس على الدين ولن تكون أبدا، إنما ثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة، ثورة على المتاجرة بالدين والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجماعات التطرف والإرهاب.

وأضاف وزير الأوقاف خلال كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف بحضور الرئيس السيسي اليوم الخميس،: "نريد ثورة تعود بالخطاب الدينى إلى مساره الصحيح دون إفراط أو تفريط، بحيث تكون المصلحة المعتبرة للبلاد والعباد هى الحاكمة لمسارات الاجتهاد".

وأوضح "جمعة"، أن الوزارة استطاعت فى إطار خطة دعوية أن تبنى نسقا معرفيا مستنيرا يقوم على إعمال العقل فى فهم صحيح النص وإحلال مناهج الفهم والتفكير محل مناهج الحفظ والتأميل والانتقال من فقه الجماعة النفعى إلى فقه بناء الدول، ومن فقه دولة الأغلبية القديمة إلى دولة المواطنة المتكافئة الحديثة.

 


الرئيس السيسي

الازهر

وزارة الاوقاف

المولد النبوي الشريف

السيسي

مركز المنارة

وزير الاوقاف

الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشات حول الجيش والاقتصاد «2».. لماذا يتم طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة؟.. تفسيرات جاهزة حول تعليمات صندوق النقد أو جمع تمويل أو السيطرة على سوق المال.. خبراء: يضمن الإفصاح والشفافية

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشات حول الجيش والاقتصاد «2».. لماذا يتم طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة؟.. تفسيرات جاهزة حول تعليمات صندوق النقد أو جمع تمويل أو السيطرة على سوق المال.. خبراء: يضمن الإفصاح والشفافية

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي

موعد ومكان جنازة الفنان الراحل هيثم احمد زكي

بدء احتفالية "الأوقاف" بذكرى المولد النبوي الشريف بقراءة القرآن الكريم

بدء احتفالية "الأوقاف" بذكرى المولد النبوي الشريف بقراءة القرآن الكريم

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل شمالاً والعظمى بالقاهرة 29 درجة

شاهد واسمع.. هيثم احمد زكي يقلد شخصية والده فى فيلم السادات

شاهد واسمع.. هيثم احمد زكي يقلد شخصية والده فى فيلم السادات

بث مباشر .. الرئيس السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

بث مباشر .. الرئيس السيسي يحضر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

74% من القراء يؤيدون مقترح إعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء والمياه

74% من القراء يؤيدون مقترح إعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء والمياه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة