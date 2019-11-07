هل يمكن أن تؤثر الرياضة على الدورة الشهرية للمرأة؟

كتبت فاطمة ياسر

تتعرض الكثير من الفتيات والنساء لتأخر موعد نزول الدورة الشهرية، وهذا الأمر يتسبب في تعرضهن للقلق والرغبة في معرفة السبب، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أسباب تزيد من فرص الإصابة بتأخر الدورة الشهرية، وذلك وفقا لموقع "healthline".

نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تتعرض لها بعض الفتيات أثناء مرحلة البلوغ، يتعرضن لتأخر الدوية الشهرية، فهذا الأمر يعد طبيعيا، كما أن ممارسة الرياضة الشديدة من أسباب عدم انتظام الدورة الشهرية، فقد تنزل قبل موعدها أو بعده ولذا مارسي الرياضة ولكن دون أن تصبح شديدة.

هناك عامل أساسي يؤثر بشكل سلبي علي الدورة الشهرية وهي التعرض للتوتر والقلق، فالحالة النفسية السيئة لها دور كبير في تأخر الدورة الشهرية، وأيضا التعرض لزيادة أو فقدان الوزن من أسباب عدم انتظامها.

عند تعرضك للإصابة باضطرابات النوم تتأثر الدورة بشكل ملحوظ، فالأرق يعد من أسباب التعرض لتأخر الدورة الشهرية، كما تلعب أدوية منع الحمل أي الأدوية الهرمونية في تعرض الدورة الشهرية لعدم الانتظام وتأخرها.

هل تعلمين أن الإصابة بنقص في نسبة الهيموجلوبين وإصابتك بالأنيميا يعد من أبرز الأسباب المؤدية لتأخر الدورة الشهرية، وأيضا عدم تناول الأطعمة الغنية بالحديد تعد من أبرز الأسباب.

وبالنسبة للنساء اللاتي اقترب لديهن سن اليأس فهم أكثر عرضة للإصابة بحدوث عدم انتظام في الدورة الشهرية، وهذا الأمر يكون نتيجة لحدوث اضطرابات في الدورة الشهرية ومواعدها.