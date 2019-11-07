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هل تشعر بالصداع المستمر ؟.. هذه أبرز الأسباب

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:00 ص
هل تشعر بالصداع المستمر ؟.. هذه أبرز الأسباب الصداع المستمر
كتبت فاطمة ياسر

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إذا كنت تشعر بالصداع المستمر، فعليك قراءة الأسطر القادمة التي تساهم بشكل كبير في التعرف علي الأسباب المؤدية لهذا الأمر، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما اسباب الصداع المستمر ؟..سؤال يقوم بطرحه الأشخاص المصابون بالصداع المستمر،  وهذا الأمر يعد من الأمور التي تسبب الإزعاج الشديد للأشخاص المصابة بهذا الأمر، وهناك بعض الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بالصداع ومنها:

-الجلوس بوضع خاطئ  يعد من أبرز الأسباب التي تزيد من فرص الشعور بالصداع المستمر، لأنه يزيد بالضغط علي عضلات الرقبة والظهر والكتفين،  وهذا هو السبب وراء الشعور بالصداع.

-يصاب البعض بالصداع المستمر نتيجة لاستنشاق المنظفات المنزلية والعطور، فبعض الأشخاص يعانون من حساسية من هذه الروائح ويزداد فرص الإصابة بالصداع.

-الجز على الأسنان أيضا من الأمور التي تزيد من فرص الإصابة بالصداع بشكل مستمر، ولذا عليك تجنب هذه العادة الخاطئة التي تزيد من فرص الصداع نتيجة للضغط على عضلات الفك.

-النظر للضوء الشديد يعد من الأمور التي تزيد من فرص الإصابة بالصداع الشديد، ولذا عليك تجنب هذا الأمر لأنه يؤثر علي كيمياء المخ.


الصداع

اسباب الصداع

الصداع المستمر

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