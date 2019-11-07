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نتائج إيجابية فى اجتماعات سد النهضة برعاية أمريكية.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:57 م
نتائج إيجابية فى اجتماعات سد النهضة برعاية أمريكية.. غدا بـ"اليوم السابع"

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، نتائج إيجابية فى اجتماعات سد النهضة برعاية أمريكية.. عقد 4 لقاءات عاجلة لوزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

 

ـ الرئيس السيسى فى احتفالية المولد النبوى الشريف: عندى إرادة من حديد.. وأثق فى نصر الله.. جماعات الإرهاب نفوسهم وقلوبهم مريضة ومنهجهم «يا نحكمكم يا نقتلكم».. ولن تثنى الشعب عن إرادته الحديدية فى المستقبل الأفضل.. طلبت من عدلى منصور الترشح للرئاسة.. قال لى: «كفاية كده».. السيسى يكشف كواليس الحكم عقب ثورة 30  يونيو وفترة الرئيس المؤقت.. ويؤكد: "الكل زاهد فيها.. وتحد كبير جدا"

 

ـ نجوم الفن يودعون هيثم وريث أحمد زكى بعد رحيله وحيدا

 

ـ نتائج إيجابية فى اجتماعات سد النهضة برعاية أمريكية.. عقد 4 لقاءات عاجلة لوزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد

 

ـ مصر تبدأ رحلة حجز تذكرة «طوكيو» أمام مالى الليلة باستاد القاهرة

 

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ـ الحكومة تبحث سبل تطوير الأسطول التجارى البحرى لدعم حركة التجارة.. «مدبولى» يؤكد ضرورة الاهتمام بتطوير الشركات القائمة فى مجال النقل البحرى

 

ـ «الكاف» يفسخ التعاقد مع «لاجاردير» تنفيذا للعدالة المصريةً الفرنسية.. معاذ حجى: أشكر الحكومة المصرية على مساعدتنا على تنظيم "أفريقيا 23 عاما"

 

اليوم السابع
اليوم السابع

سد النهضة

السيسي

مصر

السودان

أثيوبيا

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