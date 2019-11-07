موجز المحافظات.. إنجاز 65‎‎ %من منشآت أحدث سوق للخضر والفاكهة بالعريش

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

إنجاز 65‎‎ %من منشآت أحدث سوق للخضر والفاكهة بالعريش.. الإسكان: يضم 21 منشأة للحفظ والتوزيع.. ومقرات خدمية بـ165 مليون جنيه تساهم بنمو الامتداد العمرانى غرب المدينة.. صور





صور.. "بشرة خير" مصر تستعد لاستقطاب 1.5 مليون سائح إنجليزى خلال 2020.. خبراء السياحة بالبحر الأحمر يؤكدون: رفع الحظر عن شرم الشيخ انطلاقة لتحقيق الرقم.. وكبرى الشركات البريطانية تسارع لحجز الفنادق بمدينة السلام





"الباراموتور" رياضة المظلات الجوية الساحرة تظهر فى سماء الأقصر





محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لبحث سبل التعاون المشترك





محافظ بنى سويف: انتهاء تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء 8 يناير





محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأنبا لوكاس بمناسبة عيد تجليسه بمطرانية أسيوط الجديدة





محافظ الدقهلية يسلم 50 منزلا فى شبراهور وطماى الزهايرة بالسنبلاوين.. صور





محافظ البحيرة: إغلاق معابر القطارات المخالفة بمركز أبو المطامير



معبر غير شرعى - أرشيفية

صور.. 5 أشقاء يطورون أضخم مول بسوهاج بتمويل جهاز تنمية المشروعات





حبس عاطل قتل جدته وأحرق جثتها لإخفاء جريمته فى المنوفية





شيماء من القليوبية ترفع دعوى خلع على زوجها: عايز يمشينى فى الحرام



مجمع محاكم بنها - أرشيفية

إحالة 85 موظفا للتحقيق لعدم تواجدهم خلال مواعيد العمل الرسمية بالبحيرة