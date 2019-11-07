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الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:57 م
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موجز المحافظات.. إنجاز 65‎‎ %من منشآت أحدث سوق للخضر والفاكهة بالعريش

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:31 م
موجز المحافظات.. إنجاز 65‎‎ %من منشآت أحدث سوق للخضر والفاكهة بالعريش سوق خضروات

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

إنجاز 65‎‎ %من منشآت أحدث سوق للخضر والفاكهة بالعريش.. الإسكان: يضم 21 منشأة للحفظ والتوزيع.. ومقرات خدمية بـ165 مليون جنيه تساهم بنمو الامتداد العمرانى غرب المدينة.. صور

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صور.. "بشرة خير" مصر تستعد لاستقطاب 1.5 مليون سائح إنجليزى خلال 2020.. خبراء السياحة بالبحر الأحمر يؤكدون: رفع الحظر عن شرم الشيخ انطلاقة لتحقيق الرقم.. وكبرى الشركات البريطانية تسارع لحجز الفنادق بمدينة السلام

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"الباراموتور" رياضة المظلات الجوية الساحرة تظهر فى سماء الأقصر

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محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام فرنسا لبحث سبل التعاون المشترك

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محافظ بنى سويف: انتهاء تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء 8 يناير

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محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأنبا لوكاس بمناسبة عيد تجليسه بمطرانية أسيوط الجديدة

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محافظ الدقهلية يسلم 50 منزلا فى شبراهور وطماى الزهايرة بالسنبلاوين.. صور

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محافظ البحيرة: إغلاق معابر القطارات المخالفة بمركز أبو المطامير

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معبر غير شرعى - أرشيفية

 

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