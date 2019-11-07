موجز الحوادث.. ضابط شرطة بدرجة إنسان.. سدد ديون مسنة لإنقاذها من السجن

نشر قسم الحوادث، باليوم السابع، اليوم الخميس، عدد كبير من الأخبار، والقضايا، والأحداث الهامة، نرصد بعضها فى التقرير التالى:
موجز الحوادث.. ضابط شرطة بدرجة إنسان.. سدد ديون مسنة لإنقاذها من السجنالخميس، 07 نوفمبر 2019 07:04 م
القتيل الذى حاول اغتصاب فتاة العياط
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