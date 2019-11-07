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منسق مبادرة أفريقيا تزدهر : نسعى لتحقيق طفرة بين أمريكا وأفريقيا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:10 ص
منسق مبادرة أفريقيا تزدهر : نسعى لتحقيق طفرة بين أمريكا وأفريقيا ماثيو ريس
كتب عبد الحليم سالم

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أكد ماثيو ريس ، منسق مبادرة " أفريقيا تزدهر" Prosper Africa ، أن المبادرة التى أطلقتها الحكومة الأمريكية تهدف إلى تحقيق طفرة كبيرة فى مجال التجارة والاستثمار المتبادل بين الولايات المتحدة وأفريقيا.
 
وجاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس، حول تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أفريقيا.
 
وأضاف ماثيو ريس أن هذه المبادرة تتيح اكتشاف الفرص المتاحة لممارسة الأعمال التجارية فى أفريقيا لكى تستفيد منها الشركات والمستثمرين والعاملين فى أفريقيا والولايات المتحدة .
 
وأضاف ماثيو إن الشركات طالبت منذ سنوات بتسهيل الحصول على الخدمات، لدعم التجارة والاستثمار لديها، لافتا إلى أن المبادرة تحقق تلك المطالب من خلال توفير خدمة الشباك الواحد الذى يقدم مجموعة من الخدمات لرجال الأعمال الأمريكيين والأفارقة.

مبادرة أفريقيا تزدهر

ماثيو ريس

الغرفة الامريكية

غرفة التجارة الامريكية

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