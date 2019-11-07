منافذ مديرية الزراعة بالبحر الأحمر تحارب الغلاء بعرض منتجات بإسعار مخفضة.. صور

من جانبه قال المهمدس ماهر عبد العزيز، مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، إن المديرية تطرح بمنافذها المختلفة منتجات غذائية، بينها لحوم سودانى، وأسماك، وخضروات وفاكهة، والدواجن بأنواعها.

وأضاف عبد العزيز في بيان له، أن كذلك يتم بيع المبيدات الحشرية وشتلات زراعية، وذلك بالمنافذ التابعة للزراعة بالغردقة بأسعار مخفضة عن اسعار السوق.

وتابع: أن المشروع خدمى ولا يهدف للربح ليتماشى مع سياسة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وعدم احتكار السوق، مضيفا أن منافذ البيع تلاقى إقبال كبير من المواطنين وسرعة بيع المواد المعروضة بسرعة .

وأكد عبد العزيز، أن ذلك لخفيف العبء على المواطنين وعلى سبيل المثال، مشيرا إلى وفرة انواع مثل لحوم سودانى، والفراخ، الجبن، الأسماك بأنواعها، وعسل النحل والمربات والمخللات، مشيرا أن سيتم قريبا افتتاح منفذ لحوم بلدى، ومنفذ للحبوب ومنتجات الألبان .

وأوضح أنه تتم الرقابة اليومية من قبل مديرية التموين على صلاحيات المنتجات الغذائية وتقوم مديرية الطب البيطرى بالرقابة الكاملة على اللحوم والدواجن المقدمة للمواطنين من خلال منافذ البيع بالغردقة والمتواجدة بعدة اماكن هى منفذ المديرية بشارع المصالح ، منفذ الإدارة الزراعية بطريق المطار، ومنفذ البيع بشارع البازرات .