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ملك البحرين يصل القاهرة والرئيس السيسي فى استقباله بالمطار

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:56 م
ملك البحرين يصل القاهرة والرئيس السيسي فى استقباله بالمطار الملك حمد بن عيسى آل خليفة
كتبت رحاب نبيل

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وصل مطار القاهرة الدولي ، اليوم الخميس ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة  ، ملك البحرين ، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذى كان في استقباله بالصالة الرئاسية بالمطار .

وتأتي زيارة ملك البحرين في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس السيسي ، مع  الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات.

 

وممن المقرر أن يناقش الرئيس السيسي مع ملك البحرين آخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين.


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