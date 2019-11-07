سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصادر بميناء: المحتجون يعيدون غلق مدخل ميناء أم قصر العراقى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 08:33 ص
مصادر بميناء: المحتجون يعيدون غلق مدخل ميناء أم قصر العراقى مظاهرات العراق
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسئولو ميناء إن عشرات المحتجين المناهضين للحكومة أغلقوا مدخل ميناء أم قصر العراقي اليوم الخميس بعد ساعات فقط من استئناف العمليات.

توقف العمل فى أم قصر لأكثر من أسبوع بعد أن أغلق متظاهرون الطرق الموصلة إلى الميناء الواقع في جنوب البلاد، والذى يستقبل فى الأساس الحبوب والزيوت النباتية والسكر التى يعتمد عليها العراق. وتقول الحكومة إن توقف الميناء عن العمل يكلف البلاد ما يزيد على ستة مليارات دولار.

وأخلى معظم المتظاهرين المنطقة واستؤنفت العمليات فى وقت مبكر اليوم. لكن مسؤولين قالوا إن عشرات النشطاء من أقارب متظاهرين قُتلوا خلال أسابيع من الاشتباكات مع قوات الأمن قد عاودوا إغلاق البوابة الرئيسية.

الاضطرابات المناهضة للحكومة فى العراق والتى بدأت في بغداد بسبب نقص الوظائف وضعف الخدمات مستمرة منذ أسابيع وامتدت إلى مدن في جنوب البلاد، ليلقى أكثر من 250 شخصا في مواجهة قوات الأمن.

ولم يفصح مسؤولو الميناء عن السبب وراء رحيل المتظاهرين في وقت سابق.

وقال مسؤولون أمنيون وبالقطاع النفطي إن العمليات استؤنفت اليوم في مصفاة الناصرية النفطية القريبة، حيث منع المحتجون شاحنات الوقود من الدخول أو المغادرة قبل يوم.

وتسبب توقف الشاحنات التي تنقل الوقود من مصفاة الناصرية إلى محطات الغاز في أنحاء المنطقة في نقص للوقود بمحافظة ذي قار الواقعة في جنوب العراق. وقال مسئولون بقطاع النفط إن المصفاة كانت تعمل في الآونة الأخيرة بنحو نصف طاقتها الإنتاجية.

 


ميناء أم قصر

العراق

ميناء

مظاهرات العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

7 معلومات عن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبرامج تطويرها

74% من القراء يؤيدون مقترح إعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء والمياه

74% من القراء يؤيدون مقترح إعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء والمياه

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

صور.. شبورة مائية تغطى الطريق الدائرى وانعدام جزئى للرؤية

صور.. شبورة مائية تغطى الطريق الدائرى وانعدام جزئى للرؤية

النيابة تحقق فى وفاة هيثم أحمد زكى وتنتهى من مناظرة الجثمان

النيابة تحقق فى وفاة هيثم أحمد زكى وتنتهى من مناظرة الجثمان

شاهد أرملة البغدادى.. تركيا تحاول درء تهمة التستر على زعيم داعش وتعتقل زوجته

شاهد أرملة البغدادى.. تركيا تحاول درء تهمة التستر على زعيم داعش وتعتقل زوجته

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث أطفيح"

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث أطفيح"

إجراءات جديدة لمواجهة أنفلونزا الطيور بسبب المناخ المتغير × 6 محاور

إجراءات جديدة لمواجهة أنفلونزا الطيور بسبب المناخ المتغير × 6 محاور

"جيل بكره يكبر بصحة" تكشف 6 آليات للحماية من انتقال العدوى بين الأطفال

"جيل بكره يكبر بصحة" تكشف 6 آليات للحماية من انتقال العدوى بين الأطفال

تعرف على التزامات مكاتب الاعتماد بقانون المحال العامة الجديد

تعرف على التزامات مكاتب الاعتماد بقانون المحال العامة الجديد

صور..ملاحة بورفؤاد: ننتج 300 ألف طن سنويا ومبيعاتنا الأعلى منذ 160 عاما

صور..ملاحة بورفؤاد: ننتج 300 ألف طن سنويا ومبيعاتنا الأعلى منذ 160 عاما

صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك اليوم بدلاً من الأحد بمناسبة المولد النبوى

صرف معاشات نوفمبر المحولة إلى البنوك اليوم بدلاً من الأحد بمناسبة المولد النبوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة