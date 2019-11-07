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مسئول أمريكى: أفريقيا تضم 6 اقتصادات من بين الأسرع نموًا فى العالم

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:16 ص
مسئول أمريكى: أفريقيا تضم 6 اقتصادات من بين الأسرع نموًا فى العالم ماثيو ريس خلال الندوة
كتب عبد الحليم سالم

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أكد ماثيو ريس، منسق مبادرة " أفريقيا تزدهر" Prosper Africa ، أن الحكومة الأمريكية تسهم من خلال المبادرة بالمساعدة فى إطلاق العنان لروح ريادة الأعمال، بين الولايات المتحدة الأمريكية والشعوب الأفريقية.
 
وجاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس، حول تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أفريقيا.
 
وأضاف ماثيو ريس أن هذه المبادرة لم يسبق لها مثيل، مما يعمل على تحقيق الازدهار والاستقرار فى أفريقيا، لافتا إلى أنها تساهم فى إيجاد فرص عمل مناسبة، واظهار قيمة الأسواق، وقطاع الأعمال الخاص والتى تتسم بالشفافية لتعزيز النمو .
 
وأوضح أنه مع وجود 6 من أسرع 10 اقتصادات نموا فى العالم فى أفريقيا، وأكثر من مليار مستهلك فإن القارة تلعب دورا مهما فى الاقتصاد العالمى، وبالتالى لديها فرص كبيرة للدخول إلى الأسواق الأمريكية التى تضم 300 مليون مستهلك، لديهم قوة شرائية بنحو 13 تريليون دولار وهى الأكبر فى العالم .
 
وأضاف ماثيو أن الشركات الأمريكية لا تقوم فقط بجذب رؤس الأموال والابتكارات والحلول التطبيقية، وإنما تلتزم بأعلى معايير الشفافية والجودة والمسؤلية المجتمعية.
 
وحول أهداف المبادرة، أشار إنها تهدف لخلق الوظائف، وضمان المنافسة بين الشركات وتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون.

مبادرة أفريقيا تزدهر

ماثيو ريس

الغرفة الامريكية

غرفة التجارة الامريكية

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