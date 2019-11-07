مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم دورة أساسيات التحول الرقمى للعاملين بالمحليات

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع القادم الدورة الثانية لأساسيات التحول الرقمى للعاملين بالمحليات حتى يتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التحول التكنولوجى.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن المركز سينظم أيضا حقيبة تدريبية جديدة لتنمية مهارات المتميزين والعاملين بمكاتب برنامج التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ( مشروعك ) فى جميع المحافظات إضافة الى دورة تنمية مهارات مديرى إدارات التدريب بالمحافظات.

فيما تستمر دورة اللغة الانجليزية التى بدأت الأسبوع الحالى للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من هذه الدورات 175 متدرباً من جميع المحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين، كما شدد على أهمية رفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات مؤكداً أن ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات.