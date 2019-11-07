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مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 166 متدربا فى 3 دورات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:56 م
مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 166 متدربا فى 3 دورات مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 166 متدربا فى 3 دورات
كتب على عبد الرحمن

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احتفل مركز التنمية المحلية بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هذا الأسبوع هى دورات تنمية مهارات المديرين و العاملين بإدارات الموارد البشرية وإدارات الإشغالات والمحلات.

كما كان من بين الدورات دورة إدارة الفعاليات بما يتضمنه من إدارة الاجتماعات وورش العمل النقاشية ومجموعات ادارة الازمات وجلسات المحاكاه والتجهيز والتوثيق والمخصصة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم واستفاد من هذه الدورات 166 متدرباً من جميع المحافظات.

وكان وزير التنمية المحلية، قد أكد على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين.

كما شدد على أهمية رفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة اساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية واعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات، مؤكداً أن ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات.

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المحليات

مركز التنميه المحليه بسقاره

سقاره

العاملين فى المحليات

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