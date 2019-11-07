مركز التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار يومى الجمعة والسبت على حلايب وشلاتين

كتبت أسماء نصار

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان فى وزارة الموارد المائية والرى أن نتائج نماذج التنبؤ بسقوط الأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط، وخرائط الأمطار تشير إلى سقوط أمطار يومى الجمعة والسبت على منطقة حلايب وشلاتين تصل إلى 10 مليمتر.



وطالب مركز التنبؤ بضرورة توخى الجذر واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن استمرار سقوط هذه الأمطار "متوسطة الشدة".



وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كل قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأمطار قبل حدوثها بـ 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة ازمات السيول.



وأوضحت الوزارة أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.



الجدير بالذكر أنه تم إعلان حالة الطوارىء بمركز التنبؤ استعداداً لموسم الأمطار والسيول، حيث يوجد "وحدة الإنذار المبكر" بالسيول والتى تعمل من خلال متابعة الظواهر المناخية وخاصة الأمطار باستخدام نظام الإستشعار عن بعد.



