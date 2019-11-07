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مدير تعليم القليوبية يصدر حركة تنقلات لمديرى الإدارات التعليمية.. تعرف عليها

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:56 م
مدير تعليم القليوبية يصدر حركة تنقلات لمديرى الإدارات التعليمية.. تعرف عليها طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصدر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، حركة تنقلات لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية المختلفة، شملت 7 إدارات تعليمية بالنسبة للمديرين، فى حين تم الإبقاء على 5 إدارات تعليمية دون تغيير وهى إدارات "الخصوص، غرب شبر الخيمة، شرق شبرا الخيمة، العبور، بنها".

وأوضح "عجلان" لـ "اليوم السابع"، أن الحركة تضمنت نقل خالد فتحى حسن جرامون للعمل مديرا لإدارة كفر شكر التعليمية، ونقل خالد محمود الشربينى للعمل مديرا لإدارة القناطر الخيرية التعليمية، ونقل هالة محمد محمد حسام للعمل مديرا لإدارة طوخ التعليمية، ونقل محمد أحمد عبد المقصود للعمل مديرا لإدارة قليوب التعليمية، ونقل وفاء أنور محمد طنطاوى للعمل مديرا لإدارة شبين القناطر التعليمية، ونقل صلاح الدين محمد محروس للعمل مديرا لإدارة قها التعليمية، ونقل مصطفى إمام مرزوق للعمل مديرا بإدارة الخانكة التعليمية.

وأضاف، أنه تضمنت الحركة نقل مجموعة من وكلاء الإدارات التعليمية إلى إدارات أخرى ونقل هالة عاشور للعمل وكيلا لإدارة كفر شكر التعليمية ونقل إيمان محب للعمل وكيلا لإدارة قليوب التعليمية، ونقل أحمد حشيش للعمل وكيلا لإدارة الخصوص التعليمية، ونقل هشام شحاته للعمل وكيلا لإدارة القناطر الخيرية، ونقل أمنية فاروق للعمل وكيلا لإدارة قها التعليمية، ونقل عزة عطا للعمل وكيلا لإدارة طوخ التعليمية، مشيرا إلى أن تلك الحركة تستهدف ضخ دماء جديدة، ومراعاة الخبرة مع الشباب بالإدارات المختلفة للحصول على نتائح اعلى بالأداء.

 

 

 

 

 

 

 


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