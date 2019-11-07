محكمة فرنسية تسقط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لأفارج فى سوريا

قالت شركة لافارج هولسيم السويسرية للأسمنت، اليوم، الخميس، إنها علمت بقرار محكمة استئناف فرنسية بإسقاط تهمة المشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ،المنسوبة لشركة لافارج بسبب عملياتها في سوريا.
وقالت الشركة في بيان "تأسف لافارج هولسيم، بشدة للأخطاء غير المقبولة التي ارتكبت في سوريا... وتواصل التعاون التام مع السلطات القضائية الفرنسية".
وأضافت لافارج هولسيم، إن شركة لافارج الفرنسية لا تزال تواجه اتهامات بتمويل إرهابيين وتعريض حياة مواطنين للخطر وانتهاك العقوبات، مؤكدة تقريرا بثته رويترز.
فيما ذكرت ماري دوز التي تمثل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية، وحقوق الإنسان أن الشركة الفرنسية لا تزال تواجه تهمة "تمويل الإرهاب".
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