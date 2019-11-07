سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة فرنسية تسقط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لأفارج فى سوريا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:38 م
محكمة فرنسية تسقط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لأفارج فى سوريا شركة لأفارج - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت شركة لافارج هولسيم السويسرية للأسمنت، اليوم، الخميس، إنها علمت بقرار محكمة استئناف فرنسية بإسقاط تهمة المشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ،المنسوبة لشركة لافارج بسبب عملياتها في سوريا.
 
وقالت الشركة في بيان "تأسف لافارج هولسيم، بشدة للأخطاء غير المقبولة التي ارتكبت في سوريا... وتواصل التعاون التام مع السلطات القضائية الفرنسية".
 
وأضافت لافارج هولسيم، إن شركة لافارج الفرنسية لا تزال تواجه اتهامات بتمويل إرهابيين وتعريض حياة مواطنين للخطر وانتهاك العقوبات، مؤكدة تقريرا بثته رويترز.
 
فيما ذكرت ماري دوز التي تمثل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية، وحقوق الإنسان أن الشركة الفرنسية لا تزال تواجه تهمة "تمويل الإرهاب". 

شركة لأفارج

شركة لافارج هولسيم

محكمة استئناف فرنسية

ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

سوريا

فرنسا

داعش

الارهاب

لافارج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القضاء الفرنسى يرجئ حكمه فى اتهام "لافارج" بتمويل الإرهاب إلى نوفمبر المقبل

الخميس، 24 أكتوبر 2019 12:30 م

انقسام حول قضية "لافارج" الفرنسية فى تهم تمويل الإرهاب داخل سوريا.. اتهامات بالتواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية ودعم تنظيم داعش.. والشركة تطعن ضد التهم.. ونيابة باريس تؤيد التبرئة.. والأيزيديات ينضممن إلى الدعوى

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:30 ص

النيابة العامة فى باريس تطلب التخلى عن اتهام "لافارج" بتمويل داعش

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:00 ص

ناصف ساويرس يخفض حصته في لافارج هولسيم

الأربعاء، 09 يناير 2019 09:08 م

نساء أيزيديات يطلبن الانضمام إلى الدعوى القضائية ضد مجموعة لافارج

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:11 ص

فرنسا تستمع لأقوال الوزير "فابيوس" فى التحقيق حول شبهات تمويل "لافارج" للإرهاب

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 06:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة