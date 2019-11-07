محافـظ المنوفية يؤكد على استمرارية التواصل الفعال بين الجهاز التنفيذى وأعضاء البرلمان

المنوفية- محمود شاكر

إجتمع اليوم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، بأعضاء مجلس النواب على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، لمناقشة أهم المشكلات التى تعانى منها المحافظة فى القطاعات المختلفة وبحث وإيجاد حلول لها، وذلك بحضور المستشار القانونى للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى، ورئيس شركة الكهرباء فرع المنوفية، وعدد من مديرى إدارات الديوان العام.

فى بداية الاجتماع قدم محافظ المنوفية، التهنئة لأعضاء مجلس النواب بمناسبة المولد النبوى الشريف، داعياً المولى عزوجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم علينا الأمن والأمان، هذا وقد إستمع المحافظ من أعضاء مجلس النواب إلى المشكلات التي تواجه المنوفية فى مختلف القطاعات، وتم مناقشة المشكلات والمعوقات ووضع حلول فورية لها حفاظاً على مصلحة المواطنين من حيث توفير خدماتهم واحتياجاتهم .

وخلال اللقاء أصدر محافظ المنوفية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بإعادة المرورعلى الأعمدة الكهربائية للتأكد من سلامتها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها حفاظاً على أرواح المواطنين وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء فرع المنوفية، وكذا رفع كافة الإشغالات وتكثيف الحملات لضبط المخالفين والمتعديين لتحقيق الصالح العام .

كما وجه المحافظ مديرى المديريات الخدمية بسرعة الإنتهاء من المشروعات الخدمية فى مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع الصرف الصحى والطرق والصحة والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة، فيما تم مناقشة تفعيل دور الوحدات الصحية وتزويدها بكافة الإمكانيات لتخفيف الضغط على المستشفيات المركزية بالمحافظة.

وتوجها أعضاء مجلس النواب بالشكر لمحافظ المنوفية علي استمرارية عقد مثل تلك اللقاءات بصفة دورية وخلق نوع من التواصل الفعال بين الجهاز التنفيذى للمحافظة ونواب البرلمان للوقوف على أهم المشكلات المحافظة ووضع الحلول المناسبة حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة فى كافة القطاعات.

وفى نهاية اللقاء، أكد محافظ المنوفية على أن الدولة تعمل وفق منظومة وخطط واستراتيجيات مدروسة من أجل النهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً حرصه علي التعاون الكامل والمشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونواب البرلمان للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين معيشتهم ودعم المشاريع التنموية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة.