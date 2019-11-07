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محافظ المنيا يوافق على إلحاق طلاب المدرسة القومية بالفترة المسائية للثانوية بنات

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:57 م
محافظ المنيا يوافق على إلحاق طلاب المدرسة القومية بالفترة المسائية للثانوية بنات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات

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وافق اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، على إلحاق طلاب المدرسة القومية الخاصة (عربي- لغات) بإدارة المنيا التعليمية بمدرسة المنيا الثانوية بنات بإدارة المنيا التعليمية بالفترة المسائية، وذلك حرصا على استمرار العملية التعليمية وسلامة الطلاب.

 

جاء قرار المحافظ استجابة للمذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم ـ بشان اعمال التنقيب عن الاثار بمدرسة القومية الخاصة بإدارة المنيا التعليمية والتابعة للمعاهد القومية بالوزارة، والتي يطلبون فيها الموافقة على الحاق الطلاب بمدرسة المنيا الثانوية بنات بالفترة المسائية.

 

وكان المحافظ قد كلف مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بوضع المدرسة القومية الخاصة (عربي، لغات) بالمنيا تحت الإشراف المالي والإداري للمديرية، وفقا لما نصت عليه احكام قانون التعليم رقم 139/ لسنة 1981 وتعديلاته وقرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014.

 

كما وجه المحافظ وكيل الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو  إخلاء المبنى حرصا على سلامة وامن التلاميذ من ابناء المحافظة، والعمل على توفير حل عاجل لاستمرار العملية التعليمية والحفاظ على سلامة الطلاب.

 

 


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المدرسة القومية بالمنيا

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