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محافظ المنيا: السبت إجازة رسمية للمدارس بمناسبة المولد النبوى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:58 ص
محافظ المنيا: السبت إجازة رسمية للمدارس بمناسبة المولد النبوى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا- فريق المحافظات

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قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، منح يوم السبت القادم الموافق 9/11، إجازة رسمية لجميع المدارس الخاصة والحكومية على مستوى مراكز المحافظة، بدلا من الإجازة المقررة يوم الاحد القادم، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بالنسبة للمدارس التي تحصل على إجازة أسبوعية يوم الأحد .

 

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف بدلا من يوم السبت 9 نوفمبر عام 2019 ميلادية، والموافق 12 من ربيع الأول لعام 1441 هجرية.

 


المولد النبوى

اجازة المولد النبوى

موعد المولد النبوى

المنيا

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