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محافظ القليوبية يفتتح صالة ألعاب مركز شباب منية السباع ونصب تذكارى.. صور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:27 م
محافظ القليوبية يفتتح صالة ألعاب مركز شباب منية السباع ونصب تذكارى.. صور جانب من الافتتاح
القليوبية إبراهيم سالم

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افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، مساء اليوم، صالة ألعاب  مركز شباب منية السباع بمركز بنها بعد تطويرها، وإنشاء نصب تذكارى ضم شهداء القرية فى حرب اليمن، وحرب 67 ونصر أكتوبر المجيد 73، عرفانا لما بذلوه وما قدموه من تضحيات لإعلاء راية الوطن وتحرير أراضى مصر واسترداد كل شبر من تراب الوطن الغالي.

جاء ذلك بحضور حمدى سلامة رئيس مركز ومدينة بنها، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء مجدى سيف، وجمال كوش أعضاء مجلس النواب، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف.

واشتملت أعمال تطوير المركز على إنشاء نصب تذكارى للشهداء وتطوير صالة ألعاب الجيم، وتزويدها بعدد من الأجهزة الرياضية، كما تم إنشاء حديقة للطفل وكافيه وصالة الأنشطة، فضلا عن رفع كفاءة الملعب ومراجعة أعمال الإنارة وتركيب كشافات الليد.

وأكد محافظ القليوبية، على اهتمامه الشديد بدعم قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة وسعيه لتطوير كافة مراكز الشباب، وتزويدها بما تلزمه ليقوم مركز الشباب بمهامه والتى من أهمها جذب الشباب إليه، لتصبح مراكز إشعاع رياضى وثقافى واجتماعى لتفريخ المتميزين والموهوبين فى كل الألعاب الرياضية، لافتا لأهمية الدور الكبير الذى يمكن أن تقوم به مراكز الشباب لتكون حائط الصد المنيع ضد التطرف والإرهاب والفكر المنحرف والإدمان وغيرها من الأفكار الهدامة التى تهدد شباب مصر وأملها فى المستقبل.

وفى نهاية الحفل كرم محافظ القليوبية، أسر شهداء القرية وقام بتكريم براعم لعبة الكاراتيه ومنحهم دروع وشهادات تقدير.

 

محافظ القليوبية يفتتح صالة ألعاب مركز شباب منية السباع (1)
محافظ القليوبية يفتتح صالة ألعاب مركز شباب منية السباع 
 
محافظ القليوبية يفتتح صالة ألعاب مركز شباب منية السباع (2)
 
محافظ القليوبية يفتتح صالة ألعاب مركز شباب منية السباع (3)
 
محافظ القليوبية يفتتح صالة ألعاب مركز شباب منية السباع (6)
 
محافظ القليوبية يفتتح صالة ألعاب مركز شباب منية السباع (7)
 
محافظ القليوبية يفتتح صالة ألعاب مركز شباب منية السباع (8)
 
محافظ القليوبية يفتتح صالة ألعاب مركز شباب منية السباع (10)

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