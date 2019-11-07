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محافظ الشرقية يشهد إحتفالية تكريم فريقى الهوكى لفوزهما بكأس السوبر المصرى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:22 م
محافظ الشرقية يشهد إحتفالية تكريم فريقى الهوكى لفوزهما بكأس السوبر المصرى جانب من الحفل
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن فريق الشرقية للهوكى المتوج ببطولة أفريقيا والذى إستطاع أن يرفع اسم مصر عالياً فى المحافل الدولية مسجلاً اسمه بأحرف من نور فى تاريخ رياضة لعبه الهوكى متمنياً للفريق "رجال – أنسات" ،  مواصلة الإنتصارات وحصد البطولات القارية والعالمية .

 جاء ذلك خلال مشاركته إحتفالية نادى الشرقية بتكريم فريقى الهوكى " رجال – أنسات" ،  بمناسبة فوزهما بكأس السوبر المصرى للهوكى موسم 2018  - 2019 بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة و اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات و شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى والدكتور مجدى عزت رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية و أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء الجمعية العمومية.

أعرب عن فخره و إعتزازه بالفريق و الذى يُعد مصدر السعادة والبهجة للشراقوة  مشيراً إلى أن إحتفالنا اليوم  بالفريق جاء تدعيماً ومسانداً للفريق قبل مشاركته فى البطولة الأفريقية للأندية الأبطال للفوز بها ولمواصلة تربعه على عرش القاره السمراء.

ومن جانبه قدم الدكتور مجدى عزت رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم و المستمر للإرتقاء بالمنظومة الرياضية وتهيئة الأجواء أمام الفرق الرياضية فى مختلف الألعاب لتقديم أفضل العروض والفوز بالبطولات.

 

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