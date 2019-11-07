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محافظ الجيزة: تعميم القطع الموفرة للمياه بالمنشآت الحكومية كمرحلة أولى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:36 م
محافظ الجيزة: تعميم القطع الموفرة للمياه بالمنشآت الحكومية كمرحلة أولى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة الجيزة فى تنفيذ خطة لترشيد استهلاك المياه بكافة المنشآت الحكومية والخدمية والمساجد والكنائس والمدارس من خلال تعميم القطع الموفرة للمياه التى ستساهم فى التخفيف من الاستهلاك والحد من الإسراف فى المياه.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إن خطة ترشيد استهلاك المياه تأتى فى إطار توجيهات الدولة بتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه وتطبيق نظام ترشيد المياه الذكى مشيراً إلى أن المياه تمثل قيمة كبيرة فى حياتنا ولابد من الحفاظ عليها وتغيير السلوكيات الخاطئة فى استخدامات المياه، لافتا أن القطع الموفرة تساهم فى ترشيد الاستهلاك بنسبة تصل إلى 60% كما أن استهلاك المياه فى صنبور المياه العادى يصل إلى 12 لترا فى الدقيقة بينما القطع الموفرة لا تتخطى الـ 3 لترات فى الدقيقة وتؤدى لنفس الغرض.
 
وأضاف المحافظ أن تعميم القطع الموفرة للمياه على المنشآت الحكومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن تعد مرحلة أولى وسيتم تطبيقها بالشارع الجيزاوى من خلال تنظيم حملات لنشر الوعى بين المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة بالمنازل للحفاظ على كل قطرة مياه.
 
وأكد راشد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة على استعداد لتوفير متطلبات نجاح تعميم تجربة القطع الموفرة فى المصالح الحكومية كمرحلة أولى ومن ثم امكانية تعميمها من خلال التوعية مؤكداً أن أسعار القطع الموفرة تعد بسيطة فى مقابل القيمة الكبيرة التى تمثلها تلك القطع.
 
وأوضحت الدكتورة لمياء عبد القادر، نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع أن المبادرة ستعمل على توفير 1,5 لتر فى الدقيقة فيما يعادل 2000 لتر يومياً لن يتم استهلاكها مؤكدة على المردود الإيجابى الكبير لذلك حيث سيتم توصيل المياه للمناطق التى تعانى من قلة ضغوطات المياه أو نظام المناوبات.
 
مشيرة إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية للعمال على مستوى المنشأت الحكومية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة للتدريب على الصيانة المبدئية للقطع الموفرة التى سيتم تركيبها بالإضافة إلى أنه ستتم أعمال الصيانة اللازمة للقضاء على مشكلة الهدر وتسرب المياه.

ترشيد المياه

المياه

الجيزة

توفير المياه

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