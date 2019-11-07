محافظ أسيوط: فتح باب التسجيل فى دورات التسويق الإلكترونى والشمول المالى للمرأة المنتجة

أسيوط/هيثم البدرى – ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن فتح باب التسجيل فى البرنامج التدريبى على مشروع التسويق الإلكترونى والشمول المالى لرائدات الأعمال من السيدات "المرأة المنتجة" ضمن مبادرة "قدوة - تك" لتمكين المرأة والتى تتم برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة بين مشروع التنمية المجتمعية الشاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للوزارة والتى ستبدأ فعالياتها بديوان عام المحافظة يوم 23 نوفمبر الجاري.

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج التدريبى للسيدات يأتى تفعيلًا لمذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسيوط بهدف استخدام وتحسين استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمواطنين فى إطار خطة الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصرى وتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى استكمال جهود التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

وأكد محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب الإعلام اليوم – أن المذكرة تهدف إلى تنمية وبناء قدرات الشباب والسيدات فى محافظة أسيوط اعتمادًا على دور التكنولوجيا وإسهاماتها فى إطار التنمية المجتمعية وبموجب مذكرة التفاهم سيتم استخدام وسائل وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق عدد من أهداف التنمية المجتمعية من خلال عدة محاور تشمل تنمية وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بصعيد مصر بما يمكنها من الارتقاء بقدراتها باستخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مبادرة "قدوة- تك" من خلال التوعية بالشمول المالى والإنترنت الآمن لعدد 1000 سيدة وفتاة من أصحاب الحرف ورائدات الأعمال على مدار عامين لتطوير منتجاتهن ودعم مهاراتهن فى مجال التسويق الإلكترونى .

وأشار المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ إلى أنه تم فتح باب التسجيل فى التدريب لاختيار 25 سيدة فى المرحلة الأولى من السيدات الرائدات فى مجال انتاج الصناعات والمنتجات المختلفة على أن يتراوح اعمارهن ما بين 18 إلى 45 عاما من خريجى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ويفضل من له أى مهارات فى استخدام الحاسب الآلى من مختلف قرى ومراكز المحافظة على أن يقوم المتقدمين بتسجيل البيانات على رابط المشروع "قدوة - تك" حتى يوم 15 نوفمبر الجارى

وفى هذا الإطار عقد نائب المحافظ اجتماعًا تنسيقيًا بديوان عام المحافظة مع وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يضم المهندس محمد مصطفى سليمان مدير وحدة التواصل المجتمعى بالصندوق المصرى للتنمية بالوزارة والمهندس محمد سعد فؤاد مسئول متابعة وتقييم بالصندوق بحضور مسئولى التضامن الاجتماعى وتنمية القرية والتربية والتعليم ومركز معلومات المحافظة وتشغيل الشباب وإدارة الاعلام بالمحافظة والمجلس القومى للمرأة للتنسيق للمشروعات والحشد الإعلامى لها وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم التى وقعها المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط والمهندسة هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية والمدير الإقليمى لمشروع التنمية المجتمعية الشاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.