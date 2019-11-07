سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط: فتح باب التسجيل فى دورات التسويق الإلكترونى والشمول المالى للمرأة المنتجة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:01 م
محافظ أسيوط: فتح باب التسجيل فى دورات التسويق الإلكترونى والشمول المالى للمرأة المنتجة اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط
أسيوط/هيثم البدرى – ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط عن فتح باب التسجيل فى البرنامج التدريبى على مشروع التسويق الإلكترونى والشمول المالى لرائدات الأعمال من السيدات "المرأة المنتجة" ضمن مبادرة "قدوة - تك" لتمكين المرأة والتى تتم برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة بين مشروع التنمية المجتمعية الشاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للوزارة والتى ستبدأ فعالياتها بديوان عام المحافظة يوم 23 نوفمبر الجاري.

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج التدريبى للسيدات يأتى تفعيلًا لمذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسيوط بهدف استخدام وتحسين استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمواطنين فى إطار خطة الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصرى وتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى استكمال جهود التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

وأكد محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب الإعلام اليوم – أن المذكرة تهدف إلى تنمية وبناء قدرات الشباب والسيدات فى محافظة أسيوط اعتمادًا على دور التكنولوجيا وإسهاماتها فى إطار التنمية المجتمعية وبموجب مذكرة التفاهم سيتم استخدام وسائل وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق عدد من أهداف التنمية المجتمعية من خلال عدة محاور تشمل تنمية وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بصعيد مصر بما يمكنها من الارتقاء بقدراتها باستخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مبادرة "قدوة- تك" من خلال التوعية بالشمول المالى والإنترنت الآمن لعدد 1000 سيدة وفتاة من أصحاب الحرف ورائدات الأعمال على مدار عامين لتطوير منتجاتهن ودعم مهاراتهن فى مجال التسويق الإلكترونى .

وأشار المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ إلى أنه تم فتح باب التسجيل فى التدريب لاختيار 25 سيدة فى المرحلة الأولى من السيدات الرائدات فى مجال انتاج الصناعات والمنتجات المختلفة على أن يتراوح اعمارهن ما بين 18 إلى 45 عاما من خريجى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ويفضل من له أى مهارات فى استخدام الحاسب الآلى من مختلف قرى ومراكز المحافظة على أن يقوم المتقدمين بتسجيل البيانات على رابط المشروع "قدوة - تك" حتى يوم 15 نوفمبر الجارى

وفى هذا الإطار عقد نائب المحافظ اجتماعًا تنسيقيًا بديوان عام المحافظة مع وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يضم المهندس محمد مصطفى سليمان مدير وحدة التواصل المجتمعى بالصندوق المصرى للتنمية بالوزارة والمهندس محمد سعد فؤاد مسئول متابعة وتقييم بالصندوق بحضور مسئولى التضامن الاجتماعى وتنمية القرية والتربية والتعليم ومركز معلومات المحافظة وتشغيل الشباب وإدارة الاعلام بالمحافظة والمجلس القومى للمرأة للتنسيق للمشروعات والحشد الإعلامى لها وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم التى وقعها المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط والمهندسة هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية والمدير الإقليمى لمشروع التنمية المجتمعية الشاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


محافظ اسيوط

دورات التسويق الإلكترونى

الشمول المالى

المرأة المنتجة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة