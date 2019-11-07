مائدة "صالون رواق إفريقيا" تناقش التجربة المصرية فى التخطيط وتمكين الشباب..صور

كتبت أسماء نصار

ناقش "صالون رواق إفريقيا "الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة سبل نقل التجربة المصرية الرائدة فى مجالات التخطيط والحوكمة وتمكين الشباب ، وذلك فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019، وفى إطار الجهود الدبلوماسية الوطنية المبذولة لخلق مجالات التعاون والعمل المشترك بين الدول الإفريقية .



أوضح يوسف وردانى مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير القدرات الشبابية، آليات الوزارة والحكومة المصرية لتمكين الشباب، مشيراً إلى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الإفريقى على القيادة والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب والتعاون المشترك بين الوزارة والأكاديمية وصولاً بمنتدى شباب العالم.



كما تناولت قدرية طلحة - مدير عام التعليم المدنى والقيادات الشبابية بوزارة الشباب، التعريف بأنشطة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى وهيكلتها والبرامج التي تقوم بتنفيذها، بالإضافة إلى دور المدرسة الإفريقية في بناء القيادات الشابة ، معلنه عن تحضيرات برنامج متطوعين الاتحاد الإفريقىي باعتباره اكبر برنامج تطوعى يتم تنفيذه أواخر الشهر الجارى .

وفى هذا السياق، أوضحت نيلى زين العابدين مدير عام البرلمان دور منحة ناصر للقيادة الإفريقية كأول منحة افريقية – افريقية في تدريب وتأهيل الشباب الإفريقي على القيادة للمساهمة في بناء القارة الإفريقية بسواعد أبناءها بالإضافة إلي التطرق إلى دور برلمان الشباب والطلائع، متطرقة إلى نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقى الذى يتم إطلاقه في الفترة المقبلة بالتعاون مع جامعة القاهرة وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء .



وقام حسن غزالي بالتعريف ببرنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي "، على هامش استضافة القاهرة للبرنامج خلال شهر ديسمبر 2019، والذي تعقد فعالياته في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، وتنفذه الحكومة المصرية من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي بإثيوبيا ، معناً عن تنفيذ برنامج تعاون مشترك بين مصر وأوغندا بهدف بناء قدرات القيادات الشبابية بين الدولتين لدمج وتعزيز فاعلية الجهاز الإداري .



ومن جانبها، تحدثت هبه عاصم ، خريجة المدرسة الإفريقية الصيفية عن منتدى شباب العالم بصفتها من اللجنة القائمة على تنظيمه وهي مسئولة نماذج المحاكاة فيها ومدربة في الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل ، مبينة أنها حصلت علي جائزة افضل شاب افريقي في القيادة ،مثلت فيها مصر .



و تناولت هبة الرفاعي معيدة بمعهد التخطيط عن تجربة المدرسة الإفريقية ودورها في تنفيذ برامج مشابهة لتوعية الشباب وتعريفهم بالقارة الإفريقية مؤكدة ان تجربة مصر ناجحة في مجال التمكين وإدماج الشباب في عملية صنع القرار وكيفية تحقيق التوازن بين تحقيق رفاهية للشباب والاهتمام بالأعمال الترويحية بالإضافة إلي تنفيذ برامج تعليمية وتثقيفية وتدريبية في مجال القيادة .



فيما أشاد وفد أوغندى تم استضافته بتجربة مصر الرائدة في تمكين المرأة والشباب من خلال تدريبهم وتأهيلهم علي القيادة .



ويهدف اللقاء إلي تفعيل الدبلوماسية الناعمة المتمثلة في الزيارات المتبادلة من اجل تعميم التجارب الناجحة وبحث تطبيقها علي الأنظمة الأخرى ذات الخصائص المشابهة لها بهدف دعم فاعلية الحوكمة في أوغندا من خلال بحث دور الشباب وكيفية إدماجهم في عملية صنع القرار وتأهيلهم للقيادة والتغيير من خلال التطرق إلي ما خضع له المتدربون من برامج وزارة الشباب والرياضة المختلفة ودراسة مخرجاتها ، بالإضافة إلي دراسة أفضل الممارسات لتحسين آلية الإفريقية لمراجعة النظراء، التي من شأنها تعزيز نظام الحوكمة الأوغندي .







صالون رواق افريقيا (1)



صالون رواق افريقيا (2)