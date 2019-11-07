مؤسسة التمويل الإفريقية تصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكى

كتب - أحمد يعقوب

أعلنت مؤسسة التمويل الإفريقية AFC، الرائدة في توفير حلول البنية التحتية في إفريقيا، عن نجاح إصدار سندات دولية لا يجوز عرضها أو بيعها أو تسليمها داخل الولايات المتحدة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من أجل الأغراض العامة للمؤسسة، تستحق في أكتوبر 2029.

والسندات الدولية غير المؤمنة بنسبة فائدة 3.75% لتصل إلى 3.895% لمدة 10 سنوات، ويعد هذا السند هو أطول سند ضمان تصدره المؤسسة حتى تاريخه، كما حصلت السندات على اهتمام عالمي قوي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وسويسرا وأوروبا، قبل إطلاق السند، عقدت مؤسسة التمويل الإفريقية دعوة عالمية للمستثمرين تليها اجتماعات المستثمرين في لندن.

ويعد هذا الإصدار هو السند الدولي الرابع من قِبل مؤسسة التمويل الإفريقية AFC، بموجب برنامج إصدار الأوراق المالية العالمية المتوسطة الأجل بقيمة 3,000,000.00 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن توفر عائدات السندات رأس مال لمؤسسة التمويل الإفريقية لدعم نموها ونهجها طويل الأجل للاستثمار في البنية التحتية في إفريقيا.

وتم تصنيف السند A3 من قبل "موديز للتصنيف الائتماني"، وذلك تماشياً مع تصنيف الجهة المصدرة لمؤسسة التمويل الإفريقية، وهي مدرجة في البورصة الأيرلندية وتم توزيعها على المستثمرين في آسيا (28%) والمملكة المتحدة (26%) وسويسرا (17%) والشرق الأوسط وأفريقيا (15%) وأوروبا الأخرى (11%).

وفي هذا السياق، علق سمايالا زوبيرو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية: "يسر مؤسسة التمويل الإفريقية النجاح في إصدار سنداتها الدولية الرابعة، والتي تتمتع بمعدل اشتراك قوي عبر مناطق جغرافية متعددة. ويمثل مستوى الاهتمام بهذا السند دليلاً حقيقياً على الثقة الكبيرة التي تضعها أسواق رأس المال العالمية لتعزيز إمكانيات الاستثمار في إفريقيا، وخاصة في البنية التحتية، وكذلك ثقة أسواق رأس المال بأن مؤسسة التمويل الإفريقية هي الشريك المناسب للحد من فرص مخاطر رأس المال المؤسسي في القارة".

وقام كل من "مجموعة متسوبيشي المالية، وجي بي مورجان، وميريل لينش الدولية وبنك أبوظبي الأول PJSC، بالإضافة إلى راند ميرشن بنك بدور المديرين الرئيسيين المشتركين ومقدمي الحسابات بالدولار الأمريكي للسندات التي لا يجوز عرضها أو بيعها أو تسليمها داخل الولايات المتحدة