كيف سعى "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى أوروبا؟

كتب أحمد عرفة

أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن قطر تواصل مساعيها لكسب الولاءات، وتوفير ملاذات آمنة لتمويل الإرهاب ونقل الأموال حول العالم، داخل المنطقة العربية وخارجها وبخاصة الدول الأوروبية، وذلك عن طريق المال السياسي، حيث كشف المركز الفرنسى لدراسات الإرهاب والتطرف، علاقات المال القطرى المشبوه بالجماعات الإرهابية فى أوروبا.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن إيران تعد من أكبر الدول الراعية للإرهاب؛ لكنها تستخدم قطر نهجًا مبتكرًا لتجنب العداء مع الغرب عبر السعى لإقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وتقديم وعود كاذبة حول مكافحة الإرهاب، ودعم الجامعات والمؤسسات الغربية بسخاء، وفى ذات الوقت تمويل الإرهاب والترويج له بهدوء، واستغلال القاعدة الجوية الأمريكية على أراضيها كوثيقة تأمين ضد العقاب على تعزيز الإرهاب.

وأشار موقع قطريليكس، إلى أن جملة من التساؤلات تثار لدى السياسيين والاقتصاديين الأوروبيين حول الأموال القطرية وآلية تشغيلها، فهناك اتجاه عالمى لفحص استثمارات قطر الخارجية للتعرف على عمق العلاقة بين الدوحة وعمليات تمويل الإرهاب على المستوى العالمى، فالبنك المركزي الأوروبى قرر إجراء مراجعة خاصة لملكية اثنين من كبار المساهمين فى دويتشة بنك الألمانى وهما من الأسرة الحاكمة فى قطر، بالإضافة إلى شركة صينية قابضة.

وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الدوحة دأبت على استخدام المال السياسى لكسب الولاءات وشراء التأييد، ولكن تحول الأمر فيما بعد إلى ملاذات آمنة لتمويل الإرهاب ونقل الأموال حول العالم بيسر وسهولة.