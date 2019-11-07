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كوكب المريخ قرب نجم السماك الأعزل بسماء مصر والوطن العربى اليوم

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:00 ص
كوكب المريخ قرب نجم السماك الأعزل بسماء مصر والوطن العربى اليوم كوكب المريخ
كتب محمود راغب

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يرصد بسماء مصر والوطن العربى قبل شروق شمس اليوم الخميس 7 نوفمبر، وقوع المريخ بالقرب مع نجم السماك الأعزل ظاهريًا باتجاه الأفق الشرقى، وفى فجر اليوم التالى الجمعة 8 نوفمبر سيكونان فى حالة اقتران ويفصل بينهما 3 درجات.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه وبشكل عام فإن المريخ والسماك الأعزل سيكونان ظاهريًا بقرب من بعضهما البعض طوال الأسبوع.

وأوضح التقرير أن نجم السماك الأعزل من نجوم المرتبة الأولى، وهو يسطع مرتين مقارنة بالمريخ فى الوقت الحالى، وعليه فى الصباح الباكر يمكن رؤيتهما سوياً فى مجال رؤية المنظار، ويمكن التفريق بينها بسهولة من خلال اللون، فالمريخ ضارب للحمرة فى حين أن السماك الأعزل بلون أبيض مزرق.

 


كوكب المريخ

المريخ

نجم السماك الاعزل

السماك الاعزل

اخبار

اليوم السابع بلس

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