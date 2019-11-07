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كلية الآداب جامعة القاهرة تنظم اليوم الثقافى الصينى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:36 م
كلية الآداب جامعة القاهرة تنظم اليوم الثقافى الصينى اليوم الثقافى الصينى لكلية الآداب جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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نظم قسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة القاهرة اليوم الخميس فعالية كبرى بالقرب من قبة الجامعة ، تحت عنوان اليوم الثقافى الصينى والذى ينظمه معهد كونفوشيوس وسط إقبال كثيف من قبل طلبة الجامعة وشباب الصين.
 
 
من جانبه قال الدكتور أحمد الشربينى عميد كلية آداب بجامعة القاهرة، إن اليوم الثقافى الصينى يجرى دائما منذ فترة طويلة، وينظمه معهد كونفوشيوس ويوم يرعاه المعهد بجامعة القاهرة، باعتباره اهم معهد لنشر الثقافة الصينية فى الشرق الأوسط .
 
وأضاف الشربينى فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " أن كلية الآداب جامعة القاهرة بها أكثر من برنامح لتعليم ونشر الثقافة الصينية ، فى جمهورية مصر العربية، موضحا أن الهدف من اليوم الثقافى الصينى التأكيد لشباب الكلية والجامعة بات هناك مشتركات بين الحضارة المصرية والحضارة الصينية لأن الحضاراتان من كونهم من الحضارات صاحبة البعد الانسانى على مر التاريخ .
 
وتابع عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ،ان الحضارات المصرية والصينية اهتمت بالإنسان واعطت كل جهودها من أجل إسعاد الإنسان .

الصين

جامعه القاهرة

احمد الشربينى

اليوم الثقافى الصينى

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