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قوات سوريا الديمقراطية تسيطر بالكامل على قرية شركراك

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:20 م
قوات سوريا الديمقراطية تسيطر بالكامل على قرية شركراك سوريا الديمقراطية
أ ش أ

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استعادت "قوات سوريا الديمقراطية" اليوم الخميس سيطرتها بالكامل على قرية "شركراك" بناحية عين عيسى بعد معارك عنيفة على مدار 72 ساعة فى مواجهة الفصائل الموالية لتركيا.

 


وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن قرية "شركراك" تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بالكامل، حيث تصدت قوات (قسد) لهجمات عنيفة تنفذها الفصائل الموالية لتركيا بإسناد جوى وبرى من جانب القوات التركية، ونجحت فى منع تقدم الفصائل الموالية لتركيا ومنع السيطرة على قرية شركراك، حيث تضم صوامع القرية كميات كبيرة جدا من مخزون القمح والحبوب.

 


وأشار المرصد إلى أنه على مفرق قرية شركراك، قبل القرية بـ200 متر، هناك حواجز لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية. وبشكل عام، هناك بعض القرى على خط التماس لا تخضع لسيطرة أحد، حيث تجرى معارك كر وفر فيها".


سوريا الديمقراطية

سوريا

شركراك

أخبار سوريا

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