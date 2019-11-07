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قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة مجتمعات عمرانية ببورسعيد والدقهلية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:26 م
قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة مجتمعات عمرانية ببورسعيد والدقهلية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 550 لسنة 2019 بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة (3075.38 فدان) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بورسعيد منها مساحة (462 فدان نقلا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (غرب بورسعيد) وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

 

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 551 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة (7211.35 فدان)، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الدقهلية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة المنصورة الجديدة).

 

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 552 لسنة 2019 بتخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطتي معالجة الصرف الصحي ببني سويف وشمال سيناء.

 

نشرت القرارات بالجريدة الرسمية.


السيسي

قرار جمهوري

الجريدة الرسمية

شمال سيناء

المنصورة الجديدة

غرب بورسعيد

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