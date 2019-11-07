قبول استقالة المدير التنفيذى للصندوق السيادى من عضوية مجلس إدارة "بلتون"

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، قبول مجلس إدارة الشركة، استقالة أيمن محمد الطيب سليمان عضو مجلس الإدارة، وإعادة تشكيل لجنة الموارد البشرية والإثابة والتحفيز لتضم كلا من محمد جمال محرم رئيساً، وكلا من تامر مختار المهدى وإبراهيم محمد كرم أعضاء.

كما أعلنت الشركة، عن موافقة مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ صافى الخسارة 63.3 مليون جنيه مقابل صافى خسائر 27.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

وسبق أن أعلنت وزارة التخطيط، يوم 3 أكتوبر الماضى، عن تعيين أيمن محمد سليمان مديرًا تنفيذيًا للصندوق السيادى "صندوق مصر" لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم 3 أكتوبر 2019.

وشغل أيمن محمد سليمان الحاصل على درجتى الماجستير فى إدارة الأعمال الدولية والتمويل ودرجة البكالوريوس فى الاقتصاد مع تخصص ثانوى فى علوم البرمجيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة جیمیناى ھولینج Gemini Holding، وهى شركة تستثمر فى عدة مجالات.

كما عمل كعضو مجلس إدارة غير تنفيذى لعدد كبير ومتنوع من الشركات، واكتسب خلال مسيرته المهنية فى مجال بنوك الاستثمار وإدارة صناديق الاستثمار المباشر، خبرة واسعة فى شتى المجالات منها مختلف القطاعات فى الصناعات التحويلية والاتصالات وتطوير البرمجیات والتجارة الإلكترونية، وصناعة البناء والتطوير العقارى والصناعات الغذائية.

وترأس قبل انضمامه إلى شركة جیمیناي، فریق التخطيط الاستراتيجى لشركة أوراسكوم تیلكوم القابضة (OTH)، حیث قاد عملية تطوير استراتيجية أعمال الشركة، بالإضافة إلى دوره فى عملية استحواذ المجموعة على شركة ویند الإيطالية للاتصالات فى عام 2005.