سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. ملك المغرب: الحكم الذاتى هو الحل لقضية الصحراء

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:20 ص
فيديو.. ملك المغرب: الحكم الذاتى هو الحل لقضية الصحراء العاهل المغربى
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد العاهل المغربى الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، أن مبادرة الحكم الذاتى تجسد الحل العادل لقضية الصحراء فى إطار الوحدة الترابية للمملكة.

وقال العاهل المغربى، خلال كلمة بمناسبة الذكرى 44 لـ"المسيرة الخضراء"، إن ذلك يأتى وفق المقاربة التى تنهجها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، مشيراً إلى عدالة قضية المملكة ومشروعيتها.

وشدد ملك المغرب على أنه سيواصل العمل بصدق وحسن نية طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا، من طرف منظمة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسى واقعى عملى وتوافقى.

وشدد العاهل المغربى: "نحن عازمون على جعل المغرب فاعلا أساسيا فى بناء إفريقيا المستقبل".

 

 


المغرب

العاهل المغربى

ملك المغرب

الملك محمد السادس

المسيرة الخضراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نص مُستحدث بقانون الجمارك الجديد للتيسير على المستثمرين.. تعرف عليه

نص مُستحدث بقانون الجمارك الجديد للتيسير على المستثمرين.. تعرف عليه

تعرف على كيفية تنظيم القانون الجديد استثمار أموال التأمينات والمعاشات

تعرف على كيفية تنظيم القانون الجديد استثمار أموال التأمينات والمعاشات

الجنايات تقرر اليوم مصير المتهمين بـ"تنظيم ولاية داعش الصعيد"

الجنايات تقرر اليوم مصير المتهمين بـ"تنظيم ولاية داعش الصعيد"

اعرف حقك.. توفير الرعاية الصحية التزام على صاحب العمل

اعرف حقك.. توفير الرعاية الصحية التزام على صاحب العمل

وفاة الفنان هيثم أحمد زكى بهبوط حاد فى الدورة الدموية

وفاة الفنان هيثم أحمد زكى بهبوط حاد فى الدورة الدموية

كوكب المريخ قرب نجم السماك الأعزل بسماء مصر والوطن العربى اليوم

كوكب المريخ قرب نجم السماك الأعزل بسماء مصر والوطن العربى اليوم

اعرف.. كيف راعى قانون الجمارك التزامات مصر الدولية أمام منظمة التجارة العالمية؟

اعرف.. كيف راعى قانون الجمارك التزامات مصر الدولية أمام منظمة التجارة العالمية؟

اليوم.. قطع الكهرباء عن 10 مناطق بمدينتى الطود وإسنا لصيانة المحولات

اليوم.. قطع الكهرباء عن 10 مناطق بمدينتى الطود وإسنا لصيانة المحولات

إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو.. تعرف على التداعيات المحتملة

إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو.. تعرف على التداعيات المحتملة

المنتخب يرفض ضم بديل لــ"كوكا".. ويوضح السبب

المنتخب يرفض ضم بديل لــ"كوكا".. ويوضح السبب

"التعليم" تحدد 6 طرق علاجية للطالب إذا أساء الأدب مع العاملين بالمدرسة

"التعليم" تحدد 6 طرق علاجية للطالب إذا أساء الأدب مع العاملين بالمدرسة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة