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فيديو.. أردوغان يهدم مراكز تعليم القرآن ويعتقل من يحتجون على سياساته

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:12 م
فيديو.. أردوغان يهدم مراكز تعليم القرآن ويعتقل من يحتجون على سياساته اردوغان
كتب أحمد عرفة

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بثت منصات تركية معارضة، فيديو حول إقدام الشرطة التركية على اعتقال متظاهرين احتجوا على هدم مركز لتعليم القرآن فى ساحة جامعة بغازي عنتاب.

وتضمن الفيديو، تدخل الشرطة لتفرقة المحتجين في وقف الفرقان بالغاز والهراوات، حيث  حيث أراد عدد من المواطنين الأتراك إصدار بيان صحفي في ساحة جامع بغازي عنتاب  احتجاجًا على هدم مركز تعليم القرآن لهم، وتم اعتقال 20 شخصًا، كان بينهم أطفال ونساء وكبار السن.

 

وفى وقت سابق بثت منصات تركية معارضة، فيديو يتضمن إقدام شرطة أردوغان على سحل مجموعة من النساء التركيات المحجبات الذين نددوا باعتقال شيخ أنصار جماعة الفرقان السلفية فى تركيا.

 

 


اردوغان

مظاهرات

تركيا

الشرطه التركيه

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